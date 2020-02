Exclusief voor abonnees Twee Belgen al week vast op cruiseschip dat nergens mag aanmeren 12 februari 2020

00u00 0

Een Nederlands cruiseschip met zo'n 1.500 passagiers dobbert al een week rond op de Zuid-Chinese Zee. Het schip krijgt nergens toelating om aan te meren, uit angst voor het coronavirus - ook al zou niemand van de opvarenden besmet zijn. Onder de vakantiegangers zitten ook twee Vlamingen. Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline uit het Kempische Herenthout gingen op 1 februari aan boord van de Westerdam in Hongkong, met het Japanse Yokohama als eindbestemming - voor die stad ligt ook al dat andere cruiseschip dat in quarantaine is geplaatst. "De kapitein vertelde blijkbaar over de boordradio dat er vergevorderde onderhandelingen waren met de autoriteiten, maar heeft officieel nog niets gezegd", aldus Francis. "We hebben onze temperatuur moeten laten meten. Nu zijn we de golf van Thailand ingevaren, richting Bangkok." Daar zouden ze morgen dan toch kunnen aanmeren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis