Twee assists voor Tielemans

03 februari 2020

Twee goals voor Leicester, twee assists voor Youri Tielemans thuis tegen Chelsea (2-2). Van drie naar vijf. Nog één te gaan en hij staat in zijn all time ranking in de dubbele cijfers. Sinds Brendan Rodgers begin vorig jaar overnam, hebben in de Premier League slechts twee spelers meer assists achter hun naam dan Tielemans: Kevin De Bruyne (17) en David Silva (11). Dennis Praet kwam zijn landgenoot in het slot aflossen.