Twee assists Nainggolan maakt indruk 10 maart 2018

00u00 0

Belangrijke rol voor Radja Nainggolan bij AS Roma gisterenavond. De Rode Duivel was goed voor twee assists in de 3-0-overwinning tegen Torino. Nochtans hadden de Romeinen het moeilijk in de eerste helft. De beste kansen waren voor de bezoekers. Maar in de tweede helft veranderde het spelbeeld. Onder impuls van een bedrijvige Nainggolan kreeg Roma meer vat op het middenveld. De Griek Manolas bracht de thuisploeg op voorsprong tien minuten na de rust. Twintig minuten voor tijd deed De Rossi de wedstrijd helemaal op slot - Nainggolan kopte de bal slim over de verdediging. In de slotfase speelde AS Roma het goed uit op een snelle tegenaanval. Onze landgenoot speelde Pellegrini vrij, die trapte de 3-0 binnen. Roma blijft derde in het klassement. (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN