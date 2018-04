Twee arrestaties en vier huiszoekingen na trouwstoeten 24 april 2018

In Genk heeft de lokale politie twee Turkse feestvierders van 18 en 21 jaar opgepakt die het op 7 april te bont gemaakt hadden tijdens een trouwstoet. Ze blokkeerden een straat, losten enkele schoten en zorgden voor een enorme rookwolk met gierende autobanden. De politie voerde ook vier huiszoekingen uit en trof daarbij twee alarmpistolen en de twee betrokken wagens aan. Een 25-jarige man is bekeurd voor verboden wapenbezit. Getuigen zagen hoe hij zaterdag uit het venster van een auto hing en meermaals in de lucht schoot.