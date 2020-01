Exclusief voor abonnees Twee Amsterdamse bedrijven krijgen waarschuwingsbrief in de post 07 januari 2020

Bij twee bedrijven in Amsterdam zijn zaterdag en gisteren waarschuwingsbrieven afgegeven. Die zijn vergelijkbaar met de brieven die andere Nederlandse bedrijven ontvingen, nadat ze eerder ook een bombrief bij hun post aantroffen. Eén waarschuwingsbrief werd afgeleverd bij een autobedrijf, een andere bij een firma in het centrum van Amsterdam. De recherche heeft ze meegenomen, maar kan voorlopig niet meer informatie geven. De afgelopen dagen zijn in totaal al zes bombrieven aangetroffen in Nederland: bij twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht, en een autobedrijf en een tankstation in Rotterdam. Allemaal kregen ze nadien ook een waarschuwing in de post. Maar de nieuwe betrokken bedrijven hebben geen bombrief ontvangen.

