Twee aanslagen, maar geen complot Redactie

00u00 0 Getty Images De Bruyne schreeuwt het uit. De wilde tackle van Puncheon had zwaardere gevolgen kunnen hebben. De Krant Een roekeloze tackle op een smaakmaker doet de tongen altijd rollen. Dat Puncheon maar geel kreeg voor een aanslag op Kevin De Bruyne zorgde in Engeland voor onbegrip. Van een complot van onze WK-tegenstander is, ondanks twee Duivels op de draagberrie, geen sprake. In de geest van de sport leven ze met ons mee.

Moord. Brand. Alvorens u nu naar uw smartphone grijpt of alvorens u met uw vuist op de ontbijttafel slaat - pas op voor de koffie - en hevig vloekend die Engelsen verwenst, bekijkt u best het bredere plaatje. Emoties uit. Toen Wesley Hoedt, een Nederlander nota bene, met zijn voorhoofd tegen de schedel van Romelu Lukaku botste en een groggy Rode Duivel met zuurstofmasker op de mond werd afgevoerd, doken de eerste complottheorieën op het internet op. Akelige beelden, dat wel, maar van enige intentie om te kwetsen was geen sprake. Toen geen 24 uur later met De Bruyne een tweede landgenoot op de draagberrie moest, na een onbezonnen tackle, regende het reacties. Bijna de helft wees in de richting van de Engelsen. De ene al suggestiever dan de andere. Dat het geen toeval kan zijn. Dat Engeland het woord bij de daad voert: de Duivels van het veld schoppen, zoals enkele Britse commentatoren en media hadden aangekondigd.

