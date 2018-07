Twaalfde trappist komt uit Engeland 04 juli 2018

Goed nieuws voor wie graag een trappist drinkt: binnenkort komt er een twaalfde bij. De Internationale Vereniging van Trappisten is zo goed als zeker dat het Tynt Meadow, een Engels donker bier gebrouwen in de abdij van Mount Saint Bernard, later dit jaar zal toevoegen aan de officiële trappistenlijst. De monniken uit Mount Saint Bernard gaan prat op de unieke smaak van hun bier, dat geurt naar chocolade, zoethout en fruit. In ons land worden zes trappistenbieren gebrouwen, in Nederland twee. Oostenrijk, Italië en de VS hebben er elk één. Om een bier trappist te mogen noemen, moet het aan een aantal regels voldoen. Zo moet het brouwproces volledig binnen de muren van het klooster gebeuren.

