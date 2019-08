Exclusief voor abonnees Twaalfde nieuwkomer bij Eupen, Marreh weer fit 16 augustus 2019

00u00 0

Na Antwerp en AA Gent wordt Club Brugge op speeldag 4 al de derde PO1-tegenstander voor Eupen. Een verplaatsing die de Panda's kunnen maken zonder druk. Sinds het gelijkspel van vorige zondag tegen Waasland-Beveren is de nul weg en dat is toch al iets. Weerstand bieden tegen Club is de hoogste betrachting. Daarvoor kan coach San José opnieuw rekenen op Marreh. Die keert terug uit blessure. Embalo nog niet. De kern is inmiddels aangevuld met een 12de nieuwkomer. Na een testperiode van twee weken werd de 19-jarige Kameroener Pierre Ramses Akono aangeworven. De verdedigende middenvelder tekende een contract voor vier jaar. Akono speelde in Kameroen voor eersteklasser Eding Sport FC en werd in juni door bondscoach Clarence Seedorf voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. (AR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis