Exclusief voor abonnees Twaalfde competentietreffen van en naar legerkazerne 13 juli 2019

00u00 0

Het eerste weekend van augustus staat voor de 12de keer het motortreffen van de Ieperse legerkazerne op het programma. Het competentietreffen hoopt om meer dan 1.200 deelnemers. De start en de aankomst liggen als vanouds aan de kazerne in de Kemmelseweg. Deelnemers kunnen zich op 3 en 4 augustus inschrijven voor een 190 km lange rondrit, verdeeld over twee lussen. De eerste lus gaat naar De Moeren, terwijl de tweede lus de streek Roeselare-Izegem verkent. De motorrit wordt georganiseerd ten voordele van vier goede doelen: vzw Kloen, vzw Matthijs, Vereniging Ons Tehuis en vzw De Klaproos. In de kazerne kan iedereen over de middag terecht voor stoofvlees met frieten voor 10 euro per persoon of spaghetti voor 8 euro per persoon. (CMW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis