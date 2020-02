Exclusief voor abonnees Twaalf vluchtelingen in koelwagen Ferrero 27 februari 2020

Bij een opslagplaats in Ternat van Ferrero, het Italiaanse moederbedrijf van Nutella en Kinder, zijn gistermiddag twaalf vluchtelingen aangetroffen in een koelwagen. Niemand raakte onderkoeld, want voor chocolade bedraagt de temperatuur in de wagen 15 graden. De lokale politie kon verschillende mensen arresteren, maar het is niet duidelijk of ze allemaal gevat werden. "De opgepakte mensen zullen ter beschikking gesteld worden van de Dienst Vreemdelingenzaken", zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). Volgens hem gaat het om Eritreeërs.