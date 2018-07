Twaalf Thaise voetballertjes hebben nóg mirakel nodig: redding wordt waanzin THAISE VOETBALLERTJES VIER MAANDEN LATEN ZITTEN IN GROT ÓF HEN LEREN DUIKEN? Steven Swinnen

04 juli 2018

00u00 0 De Krant Wonderbaarlijk dat twaalf voetballertjes en hun coach na anderhalve week in een ondergelopen grottencomplex nog leven, maar ze hebben nog een half mirakel nodig om weer buiten te raken. Waanzin om naar buiten te duiken als je nog niet eens kan zwemmen, maar de andere optie - nog vier maanden in een donkere spelonk blijven wachten - is dat ook.

Na negen bange dagen is de euforie groot in Thailand nu het jeugdige voetbalteam levend is teruggevonden in één van de duizenden gangen van het grottencomplex aan het Tham Luang-natuurpark. Ze weten waar de speld in de hooiberg ligt, maar die bovenhalen is nog een heel ander verhaal. De voetbalcoach en zijn spelertjes van 11 tot 16 jaar zitten gevangen op een berg van modder zo'n twee meter boven het wassende water. Op één kilometer onder de grond en 2,5 kilometer van de uitgang verwijderd om precies te zijn. Allemaal goed en wel, maar hoe ze daar weer weghalen, is dé vraag die de reddingswerkers bezighoudt.

