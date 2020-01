Exclusief voor abonnees Twaalf Koerdische transmigranten in koelwagen Colruyt 11 januari 2020

In het distributiecentrum van Colruyt Group in Halle zijn gisterochtend twaalf Koerden ontdekt in een koelvrachtwagen met fruit. De Spaanse chauffeur was donderdag in zijn thuisland vertrokken met een lading clementines. "Toen hij zijn documenten in orde bracht, waren er plots geluiden te horen in de laadruimte. Volgens de procedure werden de hulpdiensten en de politie meteen verwittigd", zegt woordvoerster Silja Decock van Colruyt Group.