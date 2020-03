Exclusief voor abonnees Twaalf Belgen vervolgd voor terreur in Parijs 17 maart 2020

In Frankrijk hebben onderzoeksrechters twintig verdachten naar het hof van assisen verwezen voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Twaalf van hen zijn geboren of woonden in België. Met de doorverwijzing heeft het Franse gerecht de vordering van het parket volledig gevolgd. Dat drong eind vorig jaar al aan op een assisenproces tegen de twintig verdachten. Veertien van hen zijn in handen van de Franse of de Belgische justitie. Dat geldt onder meer voor Salah Abdeslam, de Molenbeekse terrorist die als enige dader het bloedbad heeft overleefd. Ook beklaagde Oussama Atar komt uit België. Hij wordt door het Franse gerecht als één van de breinen achter de terreur beschouwd en zal als enige worden vervolgd voor het leiderschap van een terroristische groep. Atar is echter spoorloos en het vermoeden bestaat dat hij in Syrië is gedood. Het proces moet starten in januari 2021 en zal naar verwachting zes maanden duren. (GVV)

