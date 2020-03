Exclusief voor abonnees Twaalf bedrijven vragen tijdelijke werkloosheid aan 03 maart 2020

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft van twaalf bedrijven een aanvraag gekregen om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te voeren. Samen stellen ze 119 mensen tewerk. Belgische ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus in China of andere landen - bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit een felgeplaagde regio - kunnen sinds begin februari een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Het systeem kan ook gebruikt worden voor werknemers die in quarantaine zijn geplaatst. De RVA keurde tot nu toe drie aanvragen van werkgevers volledig goed, voor in totaal negen werknemers.