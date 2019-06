Exclusief voor abonnees Twaalf 'apostelen' moeten CD&V doorlichten 12 juni 2019

00u00 0

CD&V heeft een twaalfkoppige werkgroep aangesteld om de partijwerking kritisch door te lichten na het tegenvallende verkiezingsresultaat van 26 mei. De twaalf, voornamelijk jongere christendemocraten, zullen werkelijk alles onder de loep nemen: de campagne, de gekozen koers van de 'redelijkheid', de verzuurde relatie met het middenveld, de positionering in het politieke centrum én het personeel. Dat alles moet resulteren in een reeks aanbevelingen over de toekomst van CD&V en de timing voor de voorzittersverkiezingen. Zoals bekend worden die vervroegd en zal huidig leider Wouter Beke geen kandidaat meer zijn. (DDW)