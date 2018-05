Tv terugbetaald als Rode Duivels 15 keer scoren 29 mei 2018

00u00 0

Wie een televisie koopt bij Krëfel, krijgt die terugbetaald als de Rode Duivels straks meer dan 15 keer scoren op het wereldkampioenschap in Rusland. Of de elektroketen geen enorm risico neemt met die stunt? Niet echt, zo leert de vaderlandse voetbalgeschiedenis. De Belgen raakten op een WK nooit verder dan 12 doelpunten - dat gebeurde in 1986 in Mexico. Maar andere landen bewijzen dat het wel degelijk kán. In 2002 scoorden de Brazilianen 18 keer, terwijl Duitsland in 2010 én 2014 de 15 goals-grens overschreed. Het absolute record staat op naam van Hongarije, dat op het WK van 1954 liefst 27 keer de netten deed trillen.