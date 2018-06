Tv's, gsm's, tickets voor Plopsaland... áls de Duivels het goed doen, valt er heel wat te winnen 15 juni 2018

Als de Rode Duivels het héél goed doen in Rusland, kunnen ook wij daar ons voordeel mee doen. Wie ten laatste op 17 juni een tv koopt bij Krëfel, bijvoorbeeld, krijgt die helemaal terugbetaald als ons elftal 15 keer scoort. Niet alle toestellen zijn te winnen, maar er zitten toch exemplaren van 7.999 euro tussen. Volgens Krëfel zijn 15 doelpunten best mogelijk, want dat was het saldo dat Nederland haalde tijdens het vorige WK. De winkelketen vertelt er wel niet bij dat ons land op een WK nooit verder geraakt is dan 12 doelpunten - dat gebeurde in 1986 in Mexico. Ook de Plopsa Group pakt uit met een stunt. Voor elk doelpunt krijg je 10% korting op online aangekochte tickets áls de Belgen de wedstrijd ook winnen. Telkens worden er 2.018 voordeeltickets voorzien. "Als de Duivels 8 doelpunten scoren, geven we zelfs 80% korting", zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. Winnen de Belgen met tien doelpunten, gaan de tickets de deur uit voor één symbolische euro. Proximus betaalt dan weer smartphones terug als onze ploeg de kwartfinales haalt, al gaat het wel om gsm's waar een abonnement aan verbonden is. (LVB)

