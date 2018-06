TV-rechten voor beker stijgen met 51% 06 juni 2018

00u00 0

Er is een nieuw akkoord over de tv-rechten van de Croky Cup - beter bekend als de Beker van België. Die rechten gaan met 51% de hoogte in. Aan Nederlandstalige kant verwierf de VRT het leeuwenaandeel. In het pakket van de openbare omroep zitten 6 matchen naar keuze (waaronder uiteraard de halve finales en de finale), de samenvattingen van alle wedstrijden en clips voor de website. VTM verwierf een tweede lot, waarbij het zes wedstrijden mag uitzenden die niet door de VRT gekozen worden. Aan Franstalige kant werd slechts een deel van de rechten verkocht, met name aan RTL. (RN)