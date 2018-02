Tv-opnames voortaan verboden bij gouverneur, dankzij 'Salamander' 06 februari 2018

De ambtswoning van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé op de Burg in Brugge mag niet langer gebruikt worden voor filmopnames. Dat heeft Decaluwé beslist na de doorgang van een ploeg van 'Salamander' (Eén). "De voetzolen stonden in de pas geschilderde muren. Ook mijn privécollectie schilderijen en maquettes werd verplaatst. Ze toonden een gebrek aan respect. Nochtans was alles vastgelegd in een contract", zegt de gouverneur. Eerder diende de woning ook als decor in onder meer 'Aspe'. "We hebben alles kunnen regelen met de verzekering. Maar het was de laatste keer dat ik een filmploeg toeliet", stelt Decaluwé. (MMB)