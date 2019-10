Exclusief voor abonnees Tv-maker Eric Goens nam samen met haar ouders afscheid 23 oktober 2019

Programmamaker Eric Goens, die Marieke Vervoort uitnodigde in 'Het Huis', nam gisteren in het bijzijn van haar ouders afscheid. "Je moet een onmens zijn om haar keuze niet te begrijpen", zegt hij. "Marieke heeft tot de laatste seconde van het leven genoten. Ze stond met grote liefde in het leven. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat haar ziekte veroorzaakte toen ze bij ons was en ik heb daags nadien in alle eerlijkheid gezegd: 'Dit zou ik zelf geen twee nachten overleven.' Marieke was een heel uitgelaten iemand, een zeer intense persoonlijkheid, maar we moeten aanvaarden dat ze in staat werd gesteld er een einde aan te breien."

