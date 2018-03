Tv- en wielergezichten nemen afscheid van topcommentator 12 maart 2018

00u00 0

Van Lucien Van Impe over Roland Liboton tot Carlo Bomans: heel wat ex-toprenners kwamen zaterdag in het Vlaams-Brabantse Nieuwrode een laatste eer betuigen aan wielercommentator Mark Vanlombeek. Hij overleed op 4 maart na een slepende ziekte. Hij was pas 67. Ook tv-gezichten als Ivan Sonck, Stef Wauters en Faroek Özgunes kwamen afscheid nemen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN