Tuurt kind niet te veel naar scherm? 94 % van de ouders piekert erover DM

24 oktober 2019

05u00 0 De Krant De smartphone of tablet is soms de ideale manier om je peuter of kleuter te sussen. Meer dan zes op de tien Vlaamse ouders geven aan dat hun kinderen onder de 7 jaar gek zijn op het kleine schermpje als 'shut-up toy'. De schaduwzijde? Liefst 94% van de ondervraagden zegt moeilijk een goede balans te vinden.

De cijfers komen uit een wetenschappelijk onderzoek van Mediawijs, dat peilde bij 500 ouders. Dé vraag die het Vlaamse kenniscentrum het vaakst krijgt, is: hoeveel schermtijd is oké? Helaas is ze niet eenvoudig te beantwoorden. "Er bestaat nauwelijks wetenschappelijk onderzoek rond", klinkt het. Daarom is de richtlijn: gebruik je gezond verstand. "Het slechtste wat je kan doen, is je kinderen volledig afsluiten van dergelijke apparaten", zegt onderzoekster Hadewijch Vanwynsberghe. "Mediawijsheid betekent: kinderen weerbaar maken in een digitale wereld. Dan moeten ze af en toe fouten kunnen maken."

De meeste ouders leggen wel enkele beperkingen op. Denk aan een limiet op schermgebruik (74%) of ze laten hun kinderen enkel een tablet of smartphone gebruiken als beloning (48%). Zolang ze niet verslaafd raken aan die apparaten en er voldoende gepraat kan worden over de filmpjes die ze zien en de spelletjes die ze spelen, is er volgens de onderzoekers geen reden tot ongerustheid. "Het is wel positief dat 96% van de ouders een oogje in het zeil wil houden." De mediaconsumptie van 0- tot 7-jarigen speelt zich dan ook vooral af in de woonkamer. (DM)