Tuur Dierckx: drie jaar westerlo 06 juni 2020

Westerlo versterkt zijn aanval met Tuur Dierckx (25). Hij komt transfervrij over van Waasland-Beveren en tekende voor drie seizoenen. Voor Dierckx is het al zijn tweede passage bij Westerlo, in de jeugdreeksen speelde hij er ook al. (RVD)