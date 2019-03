Tussen kisten, kransen en koffietafels Begrafenisondernemers centraal in 'Komen te gaan' 06 maart 2019

00u00 0

De afgelopen jaren keken we onder meer binnen bij artsen, politieagenten, luchthavenmedewerkers en werknemers van de Zoo. In dat rijtje komen nu ook begrafenisondernemers te staan, want vanaf 18 maart brengt Eén de humaninterestreeks 'Komen te gaan'. Van Bredene tot Genk: een ploeg van Woestijnvis volgde wekenlang zes familiebedrijfjes voor wie het dagelijkse leven zich afspeelt tussen kisten, kransen en koffietafels. Patrick Heirbrant (foto) is één van de opmerkelijkste figuren uit de reeks. Hij maakt er een erezaak van iedereen een laatste rustplaats te bieden. Christenen, boeddhisten, protestanten, vluchtelingen of daklozen: hij stapt achter elke kist. (DBJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN