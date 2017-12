Tussen geloof en argwaan 39 Griet Op de Beeck 00u00 0

Ze werd als kind tussen haar vijfde en negende door haar vader misbruikt en wist dat zelf niet eens (meer). Tot schrijfster Griet Op de Beeck (44) in therapie ging en te horen kreeg dat achter die verschrikkelijke beelden die op haar netvlies gebrand staan, wellicht verdrongen herinneringen verstopt zitten. Op de Beeck - één van Vlaanderens meest gelezen auteurs - schreef er 'Het beste wat we hebben' over: het begin van een trilogie over incest. Ze deed ook haar verhaal in 'De wereld draait door'. Sereen, maar met veel huiver en vechtend tegen de tranen. Over de beelden die ze in haar hoofd zag, maar ook de heftige - tot voor kort onverklaarbare - emoties toen ze ooit op z'n ziekbed de hand van haar intussen overleden vader vastnam. Of de misselijkheid die plots opkomt als ze naar haar geboortedorp rijdt. Op de Beeck kreeg veel bijval voor haar moedige getuigenis, maar de wetenschap plaatste toch enkele kanttekeningen. Echt bewezen, zijn 'hervonden herinneringen' tot op vandaag nog niet. Maar is alles wat (nog) niet te bewijzen valt, dan meteen onwaar? (SSB)

