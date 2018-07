Tussen delirium en psychose en dan: stilte 09 juli 2018

00u00 0

Nick Cave (60) zaait al sinds 1989 zijn 'Bad Seeds' uit over Rock Werchter. Gisteravond stond de rockreus torenhoog op de 'to see'-lijst. Z'n doortocht in het Sportpaleis afgelopen herfst zat daar wellicht voor iets tussen, waar een breekbare Cave het gemis van zijn verongelukte zoon Arthur bezong. Zou het ook hier een set worden die snoeihard naar de keel grijpt? Of zou Cave zich vastgrijpen aan zijn publiek zoals een dronkelap zich vastklampt aan de toog van zijn stamcafé? Opener 'Jesus Alone' en daarna 'Magneto', beide nummers van de recente plaat 'Skeleton Tree', deden het eerste vermoeden. Maar dan spoelde de band 24 jaar terug voor 'Do You Love Me?' en gingen de handen de eerste keer de lucht in. Cave werd fysieker, trok z'n fans tegen zich aan en spuwde met 'From Her To Eternity' iets tussen een delirium en een psychose over hen uit. Dan werd het muisstil. Een klassieker als 'Into My Arms' trof dieper dan ooit tevoren en liet het terrein even gehavend achter. Vlak voor het eind klampte de Aussie zich alsnog vast aan zijn cafétoog en trok hij zijn (vrouwelijke) fans met zich mee het podium op voor een dolgedraaide langspeelversie van 'Stagger Lee'. Het werd druk aan de bar. Rock Werchter had een krop door te slikken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN