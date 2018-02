Tussen al het andere geweld: opnieuw gifgasaanval in Syrië 06 februari 2018

Een man zit tussen de hoopjes puin van zijn net aan flarden geschoten woning in Arbin, in het zuiden van Syrië. De stad is in handen van rebellen en gisteren voerde het Syrische leger er een luchtaanval uit. 28 mensen kwamen om. Intussen heeft het er ook alle schijn van dat het Syrische regime ook een gifgasaanval heeft uitgevoerd. Dat zou zondag zijn gebeurd in Saraqib, een stad in de noordwestelijke provincie Idlib. Hulpverleners meldden daar ten minste elf patiënten die met symptomen van chloorgasvergiftiging in ziekenhuizen werden binnengebracht. Het bewind van president Bashar Al-Assad heeft altijd ontkend dat het chemische wapens gebruikt, maar de bewijslast stapelt zich op. Zo werden er de laatste maand alleen al drie bombardementen met chloorgas op rebellengebied nabij de hoofdstad Damascus gemeld. Onderzoek door de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens sprak de ontkenningen van het regime in het verleden al tegen. (GVV)

