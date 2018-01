Turtelboom kandidaat voor Europese Rekenkamer 00u00 0

De regering draagt oud-minister Annemie Turtelboom (Open Vld) voor als kandidaat-lid van de Europese Rekenkamer. Elke lidstaat krijgt een zitje in de Europese Rekenkamer die toeziet op de uitgaven en de inkomsten van de EU. Ze zal partijgenoot en oud-minister Karel Pinxten opvolgen. Hij is sinds 2006 lid van de rekenkamer, maar een derde termijn zit er niet in omdat er een fraudeonderzoek tegen hem loopt. De liberale politica was tot een kleine twee jaar geleden vice-ministerpresident en minister van Begroting en Energie in de Vlaamse regering, maar stapte op omdat het debat rond de beruchte 'Turteltaks' volgens haar "te gepersonaliseerd" was geraakt. Op een ministerpost maakte ze nog weinig kans en de topfunctie is dan ook een erg elegante uitweg uit de Belgische en Vlaamse politiek. (IVDE)

