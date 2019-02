Turnster met gevoel voor stijl Jamie Marie Kernop (17) 19 februari 2019

00u00 0

Een meisje met veel verschillende looks, dat haar feeling voor mode vastlegde met een Polaroidcamera. De foto's tonen een glimlach die een hele kamer kon verlichten. Een turnster met talent en een zorgeloze geest, vol liefde voor haar familie, voor haar vrienden, voor zonsondergangen en voor zonnebloemen. "Ze is ons zonlicht, ze schijnt nog altijd", schreef een familielid op een herdenkingspagina. Op 16 oktober 2018 werd Jamie Marie Kernop, 17, neergeschoten en gedood tijdens een inbraak in haar huis. Haar vriendje en een vriend van hem konden door het raam vluchten. In de uren na haar dood beschreef de politie van Sumiton haar als "het zoveelste slachtoffer van zinloos geweld".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN