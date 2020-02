Exclusief voor abonnees Turnleerkracht (23) die 4-jarige aanrandde vrij onder voorwaarden 01 februari 2020

De 23-jarige turnleerkracht V.B. uit Keerbergen, die twee weken geleden werd aangehouden op verdenking van aanranding van een 4-jarige kleuter, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De jongeman gaf les op een school in Mechelen waar hij na een turnles de 4-jarige dochter van een collega aanrandde. Hij liet zijn geslachtsdeel zien en vroeg het jonge kind bepaalde handelingen te stellen. De twintiger werd op 17 januari opgepakt op school en zat sindsdien in de cel. Speurders vonden ook ook een aanzienlijke verzameling kinderporno op zijn computer. Het parket motiveerde de vrijlating onder meer met het blanco strafblad en het feit dat hij schuldinzicht toonde. "In afwachting van het verdere onderzoek mag mijn cliënt niet in de buurt komen van minderjarigen en moet hij de al opgestarte therapie nauwgezet volgen", zegt zijn advocaat Bart Vanmarcke.

