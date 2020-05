Exclusief voor abonnees TURNEN 22 mei 2020

00u00 0

Senna Deriks heeft een punt achter haar carrière gezet. De 19-jarige gymnaste was kapitein in het Belgische turnteam en wilde in Tokio afscheid nemen, maar het uitstel was "hartverscheurend". "Ik heb niet dezelfde passie om mezelf nog een jaar elke dag te blijven pushen." (VH)