Exclusief voor abonnees Turkse voetballer stapt van het veld nadat supporter 'FC Taliban' roept 26 november 2019

Een voetbalwedstrijd in derde provinciale is vroegtijdig gestaakt nadat een supporter een speler van Turkse origine racistische beledigingen naar het hoofd had geslingerd. "Hij riep 'FC Taliban' telkens als ik de bal kreeg", vertelt Attilay Emeksiz (32), die geboren en getogen is in het Oost-Vlaamse Destelbergen. In de 80ste minuut van de match tussen FC Smetlede en FCE Moortsele was de voetballer de verwijten zo beu dat hij van het veld stapte. Zijn ploegmaats volgden meteen zijn voorbeeld. De scheidsrechter besliste daarop om de wedstrijd definitief af te fluiten. Bij FC Smetlede, de club waar de supporter bij hoorde, betreuren ze het voorval. "Dit is niet waar wij voor staan."

