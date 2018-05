Turkse lira in vrije val: nationale bank trekt rente op 24 mei 2018

De Turkse munt verliest aan sneltempo terrein. Om de vrije val van de lira te stoppen, besliste de Turkse nationale bank om haar rente fors op te schroeven. De lira zakte gisteren 3,8% lager tegenover de euro en ruim 5% tegenover de dollar - waardoor het zijn slechtste dag in een decennium beleefde. In een maand tijd verloor de munt al zowat 20% van zijn waarde, in een jaar tijd loopt dat verlies zelfs op tot 35%. De reden: de financiële markten staan wantrouwig tegenover het beleid van de Turkse centrale bank. Economen waarschuwen voor een oververhitting van de economie en stijgende inflatie en roepen op om de rentes op te trekken. Maar president Erdogan, die de bank in een houdgreep heeft, staat kritisch tegenover hogere rentes. Hij vindt dat het monetaire beleid een snelle economische groei moet stimuleren. Omdat de munt maar blijft wegzakken, werd gisteravond echter spoedberaad gehouden. In de hoop problemen voor de economie en een financiële crisis in te dijken, besliste de nationale bank haar belangrijkste rentetarief met 3 procentpunten op te trekken, tot 16,5%.

HLN