Exclusief voor abonnees Turkse competitie na alle kritiek dan toch stilgelegd 20 maart 2020

00u00 0

De Turkse minister van Sport Muharrem Kasapoglu heeft alsnog beslist alle wedstrijden in voetbal, volleybal en basketbal uit te stellen. Tot deze week ging het voetbal in Turkije ondanks het coronavirus door, zij het zonder publiek. Daarop kwam veel kritiek, onder meer van de voetballersvakbond FIFPro. Hoelang de maatregel zal aanhouden, is nog niet duidelijk. "Dat zal afhangen van de evolutie van de situatie", stelt Nihat Ozdemir, voorzitter van de Turkse bond. Volgens de jongste cijfers zijn er in Turkije bijna tweehonderd besmettingen vastgesteld. Drie mensen zijn er aan het virus overleden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis