Turkije opnieuw in trek bij Belgen +22% 01 februari 2019

De Belgische toeristen keren na enkele moeilijke jaren terug naar Turkije. Vorig jaar gingen een half miljoen landgenoten er op vakantie, een stijging van 22%. Volgens cijfers van het Turkse ministerie voor Toerisme bezochten in 2018 zo'n 39,5 miljoen buitenlanders het land. In 2017 waren dat er nog 32,4 miljoen. De grootste groep bezoekers vorig jaar waren Russen (6 miljoen), gevolgd door Duitsers (4,5 miljoen). Uit de statistieken blijkt dat meer dan 511.000 Belgen Turkije bezochten, tegenover 419.000 in 2017. De stijging komt er na enkele moeilijke jaren in 2015 en 2016, onder meer als gevolg van diplomatieke spanningen met Rusland, een mislukte staatsgreep en aanslagen. Dat het toerisme opnieuw in de lift zit, heeft ongetwijfeld ook te maken met de goedkope lira.

