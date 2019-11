Turkije kan erg gevaarlijke IS'er naar België sturen GVV

21 november 2019

05u00 0 De Krant Turkije kan een bijzonder zware jongen naar ons land terugsturen, nu het met de uitwijzing van buitenlandse terroristen is gestart. Dat blijkt uit de lijst van Belgische IS'ers die Ankara gevangenhoudt.

Daar staat Yassine Lachiri (35) op, een Brusselaar die al voor doodslag werd veroordeeld nog vóór hij was geradicaliseerd. In Syrië was hij betrokken bij de executie van een Brusselse imam en zelfs toen hij al in Turkije opgesloten zat, bedreigde hij nog medegevangenen omdat zij afstand hadden genomen van hun radicale ideologie. (GVV)

