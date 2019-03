Exclusief voor abonnees Turkije is weer hot bij paasreizigers op zoek naar zon 30 maart 2019

00u00 0

Ondanks de kleine 'winterhittegolf' van februari snakken we naar de zon: de meeste Belgen die deze paasvakantie op reis gaan, trekken naar warmere oorden. Dat blijkt uit gegevens van de grote touroperators. Bij TUI vliegen ruim zeven op de tien reizigers naar zonnige oorden. Spanje, hoewel duurder geworden, blijft de populairste reisbestemming voor de Belg en ook de Canarische Eilanden en Egypte zijn in trek. Opvallend: Turkije is aan een remonte begonnen. Het land lag een tijd niet meer in de bovenste schuif van de Belg, door aanslagen en politieke spanningen, maar tekent nu een groei van 117% op.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen