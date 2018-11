Turkije deelt geluidsopnames van moord Khashoggi 12 november 2018

00u00 0

Turkije heeft geluidsopnames van de moord op Jamal Khashoggi gedeeld met Saudi-Arabië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan gezegd. De Saudische journalist werd op 2 oktober omgebracht tijdens een bezoek aan het consulaat van zijn land in Istanbul, waar hij documenten voor zijn huwelijk wou regelen. De Saudische autoriteiten spraken zijn dood aanvankelijk tegen, maar gaven later toch toe dat hij door een Saudisch commando is vermoord. Dat zou echter zijn gebeurd zonder goedkeuring van hogerhand. De Turkse pers blijft suggereren dat de machtige kroonprins Mohammed Bin Salman opdrachtgever was en ook Erdogan beweerde al dat de moord is besteld vanop "de hoogste niveaus" van het regime in Riyad.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN