TURKIJE ALANYA € 435.000

Deze exclusieve villa met vier slaap- en drie badkamers zit vol pracht en praal, zoals een blinkende zwarte badkamer met gouden accenten, een verhoogd bad in de masterbedroom, een sauna, stoombad, fitness... De aankleding is modern met af en toe een klassieke Turkse twist. Overal zijn er grote ramen die het zicht op de omgeving garanderen: de stad Antalya, de Middellandse Zee en ook nog eens het Taurusgebergte. In het verlengde van het zwembad is er een jacuzzigedeelte vanwaaruit je ook van al dat moois kunt genieten. Overdekte terrassen en balkons houden de zon in de zomer buiten. Er zijn overal rolluiken en je beschikt over een garage. Je kan vliegen op Alanya (50 min) of Antalya (2u). Tot aan de zee is het 4 km.

