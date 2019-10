Exclusief voor abonnees Turkije akkoord met tijdelijk staakt-het-vuren in Syrië 18 oktober 2019

Turkije en de Verenigde Staten zijn een staakt-het-vuren in Syrië overeengekomen. Dat maakte de Amerikaanse vicepresident Mike Pence bekend na zijn ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Turkije zal zijn militaire operatie vijf dagen op pauze zetten om de Syrisch-Koerdische milities de gelegenheid te geven zich terug te trekken uit de veiligheidszone van 30 km langs de Turkse grens. Daarmee zal ook het geweld eindigen, zei Pence. Als tegenprestatie zal de VS Turkije geen economische sancties opleggen. Pence gelooft dat de "sterke relaties" met de Koerden in Syrië zullen standhouden en dat de VS geen troepen zal sturen. Ook is de terugtrekking van de Koerdische militie YPG al in voorbereiding. Het akkoord met Turkije komt als een verrassing.

