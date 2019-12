Exclusief voor abonnees Turen naar de 'ring of fire' 27 december 2019

Van Saudi-Arabië tot het eiland Guam in de Stille Oceaan: wie gisteren op het zuidelijk halfrond naar de hemel tuurde, was getuige van een ringvormige zonsverduistering. Die doet zich voor als zon, maan en aarde op één lijn staan - meestal maar één keer per jaar. De maan schuift dan tussen de aarde en de zon in, maar is zo ver van de zon verwijderd dat ze die niet volledig kan bedekken. Wat verschijnt, is dan een dunne rand om de maan of 'ring of fire'. De eclips is meestal maximaal twaalf minuten te zien, maar dat weerhield duizenden kinderen en ouderen er niet van hun eclipsbrilletjes boven te halen.

