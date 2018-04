Tunnels en rijstrook dicht door onweer 30 april 2018

Het voorspelde zware onweer dat gisteravond over het land trok, heeft vooral in het centrum en het westen toegeslagen. In Brussel liep de Stefaniatunnel onder, in Woluwe de Georges Henri-tunnel en in Rotselaar moest een rijstrook van de E314 worden afgesloten wegens slipgevaar. Ook in Blankenberge kreeg de politie meldingen van stormschade binnen. In Nijvel sloeg rond 21 uur de bliksem in een school. Er brak brand uit, maar er vielen geen gewonden. In Dinant moest de brandweer in één uur tijd vijftig oproepen beantwoorden. Straten overstroomden, dakpannen werden afgerukt en bomen en stroomkabels lagen over de weg.

