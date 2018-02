Tunesische vader die dochter sloeg: "Ze wou niet mee op reis met ons" 17 februari 2018

00u00 0

Het Tunesisch echtpaar dat deze week werd opgepakt op verdenking van kindermishandeling, blijft in de cel. De vader (49) sloeg vorige zaterdag zijn 16-jarige dochter 17 keer met een riem. Aanvankelijk werd gezegd dat hij dat deed omdat de dochter zich te westers zou gedragen, maar dat ontkent zijn advocaat. "Er was een discussie omdat het meisje niet mee wou op reis met het gezin naar Italië en haar paspoort niet wou afgeven", zegt advocaat Bram Elyn. "Het is ook de eerste keer dat er slagen vielen in het gezin, de man heeft een blanco strafregister." Ook de moeder (39) blijft in de cel. (AHK)