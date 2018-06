Tunesische linksback in extremis klaar voor Engeland 16 juni 2018

00u00 0

Nadat de voorbije dagen al duidelijk was geworden dat Tunesië tegen Engeland eindelijk zal kunnen rekenen op de diensten van sterspeler Wahbi Khazri, kreeg bondscoach Nabil Maâloul gisteren opnieuw goed nieuws. Een scan bracht aan het licht dat linksback Ali Maâloul - geen familie van de keuzeheer - dan toch fit raakt voor de WK-opener van zijn land, maandag in Volgograd. Maâloul liep tegen Spanje een lichte spierblessure op, maar is daar na enkele dagen rust van hersteld. Morgenavond vliegt Tunesië vanuit Moskou naar hun eerste speelstad.