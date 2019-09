Exclusief voor abonnees Tunesische dictator overleden in ballingschap 20 september 2019

De verdreven Tunesische dictator Zine El Abidine Ben Ali, die ruim twee decennia over Tunesië regeerde, is gisteren in ballingschap in Saoedi-Arabië overleden. Ben Ali was 83 en was eerder deze maand met een niet nader genoemde aandoening opgenomen in het ziekenhuis. In 2011 werd hij uit Tunesië verdreven na een opstand tegen zijn repressieve regime. Hij verbleef sindsdien in Saoedi-Arabië.