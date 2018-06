Tunesiërs nemen intrek in basiskamp 12 juni 2018

00u00 0

Vijf dagen nadat Panama zijn tenten opsloeg in Saransk hebben ook de Tunesiërs hun intrek genomen in hun basiskamp. Rond het middaguur vlogen de Adelaars van Carthago gisteren naar Moskou, waar ze verblijven in het Impérial Park Hotel, een prestigieus vijfsterrenresort op ruim drie kwartier rijden van de hoofdstad. Bondscoach Nabil Maâloul voorzag na de sterke prestatie tegen Spanje - het werd zaterdag slechts een krappe 0-1-nederlaag - geen rust voor zijn jongens. Zowel op zondag als gisteren na aankomst werd er behoorlijk doorgetraind. Sleutelspits Wahbi Khazri werkte beide trainingen volledig af en ondervond daarvan geen weerslag. Voor de Tunesiërs is dat een serieuze opsteker met het oog op hun WK-opener tegen Engeland, maandag in Volgograd. (MGA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN