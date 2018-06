Tunesiërs geloven er in: "België is te pakken" 21 juni 2018

Net als bij de Rode Duivels was er gisteren ook in het Tunesische basiskamp een rustdag voorzien. Enkel wie niet in actie kwam tegen Engeland moest in de vroege namiddag het oefenveld op in Vnukovo, vlakbij Moskou. Bondscoach Nabil Maâloul kwam bij de journalisten aan de zijlijn nog even terug op de pijnlijke nederlaag tegen The Three Lions. "Ik neem alle schuld voor de uitslag op mij", klonk het enigszins dramatiserend. "Er moet niet op mijn spelers geschoten worden. Als er individuele dekkingsfouten gebeurd zijn (beide doelpunten van Engeland kwamen er op stilstaande fases, red.) dan is dat mijn schuld, want ik heb de spelers opgesteld die de fout gemaakt hebben. Ik ben de enige verantwoordelijke voor onze resultaten." Hoewel een nederlaag tegen de Rode Duivels zaterdag de uitschakeling betekent voor de Tunesiërs, kloppen ze zich ook op de borst. "De Belgen zijn te pakken", klonk het bij Dijon-speler Oussama Haddadi. Of hoe zelfs de nederlaag het Maghrebijnse zelfvertrouwen niet klein gekregen heeft... (MGA)

