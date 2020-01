Exclusief voor abonnees Tunesiër voor Essevee 23 januari 2020

Bassem Srarfi wordt de eerste winteraanwinst van Zulte Waregem. De snelle flankspeler komt definitief over van OGC Nice, waar hij dit seizoen amper aan de bak kwam. De vijftienvoudige Tunesische international stond de voorbije zomer ook al op de radar van Essevee, maar Nice eiste toen een te hoge vraagprijs. Sindsdien bleef de club Srarfi opvolgen. Zulte Waregem vond al een akkoord met Nice, de onderhandelingen met Srarfi zitten in de laatste rechte lijn. Gisteren arriveerde hij al in Waregem, waar vandaag nog mentale en fysieke testen gepland staan, alsook een laatste gesprek met zijn makelaar. Als alles goed verloopt ondertekent Srarfi vandaag een contract voor 3,5 seizoenen. Essevee is met deze transfer onder andere Nîmes en Dijon te snel af. (OPI)

