Tunesië start aanvallender dan tegen Engeland 23 juni 2018

"De passlijn tussen Kevin De Bruyne en Eden Hazard afsnijden om hen zo te isoleren op het middenveld. Vervolgens hoog verdedigen met een speler die de ploeg naar voren kan jagen." Ziedaar in twee zinnen de Tunesische tactiek voor de clash met de Rode Duivels. Bondscoach Nabil Maâloul kiest in principe voor Saïf-Eddine Khaoui op het middenveld ten koste van Naïm Sliti en gaat zo van twee naar één controlerende middenvelder. Een keuze die moet zorgen voor meer aanvallende intenties dan tegen de Engelsen. "Het wordt een beslissende wedstrijd voor ons", wist Maâloul gisteren te zeggen op zijn persbabbel. "Maar België is anders dan Engeland, we zullen offensiever moeten spelen. We willen goed naar voren drukken, zoals we maandag pas na rust goed gedaan hebben, nadat ik bijgestuurd had." Bij een nederlaag zit het WK van de Tunesiërs erop. Een extra motivatie? "Geen enkele ploeg stapt ooit op het veld om te verliezen", grabbelde Maâloul nog eens in de clichépot. "Tegen Engeland hebben we gespeeld om te winnen, niet om een punt te pakken. Zo gaan we ook tegen de Rode Duivels starten." (MGA)

