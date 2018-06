Tunesië spaart sterspeler ook tegen Spanje 09 juni 2018

De lakmoesproef van Tunesië is er een die kan tellen. In de Zuid-Russische stad Krasnodar nemen de Adelaars van Carthago het vanavond op tegen Spanje. Tunesische fans die hadden gehoopt dat sterspeler Wahbi Khazri eindelijk nog eens op een veld zou verschijnen, worden voor de derde keer op rij teleurgesteld. De spits van Sunderland moet op het WK voor de doelpunten zorgen, maar kon tot nog toe in geen enkele oefenpot tot minuten komen. "We sparen hem liever, zodat hij op zijn tempo fit kan geraken voor de opener tegen Engeland", aldus bondscoach Nabil Maâloul, die opnieuw een basisplaats in gedachten heeft voor AA Gent-verdediger Dylan Bronn. "Tegen een wereldelftal als Spanje zullen we meteen weten waar we staan. Als we niet door de mand vallen, zijn we zeker klaar om een goed toernooi te spelen." Tunesië speelde tot nu toe gelijk tegen Portugal en Turkije. Benieuwd of de tweede tegenstander van de Rode Duivels ook La Roja in bedwang kan houden... (MGA)

HLN